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’e 4.5 milyar TL

Wembley’e 4.5 milyar TL
İngiliz kulübü Fulham'ın yanı sıra (NFL) takımlarından Jacksonville Jaguars'ın sahibi olan Pakistanlı iş adamı, 'i almak için harekete geçti. Ada'da çıkan haberlere göre 29 milyar TL serveti bulunan otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Shahid Khan, İngiltere Futbol Federasyonu'na 4.5 milyarlık (800 milyon pound) teklifini iletti. Satış gerçekleşirse Khan, ödemenin 2.8 milyar TL'sini peşin olarak yapacak.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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