İngiliz kulübü Fulham'ın yanı sıra Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Jacksonville Jaguars'ın sahibi olan Pakistanlı iş adamı, Wembley'i almak için harekete geçti. Ada'da çıkan haberlere göre 29 milyar TL serveti bulunan otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Shahid Khan, İngiltere Futbol Federasyonu'na 4.5 milyarlık (800 milyon pound) teklifini iletti. Satış gerçekleşirse Khan, ödemenin 2.8 milyar TL'sini peşin olarak yapacak.
Wembley’e 4.5 milyar TL
Etiketler: Wembley , amerikan futbol ligi
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.