Aykut Kocaman'ın sezon sonunda istifa edeceğini söyleyen Dilmen, bu iddiasını ise sezon sonunda olacak kongreye bağladı. Aziz Yıldırım'ın kalması halinde Kocaman'ın da devam edeceğini belirten Dilmen, Aykut Kocaman'ın olası yeni yönetime kolaylık sağlamak adına sezon biter bitmez istifasını sunacağını söyledi..
"Aykut Kocaman istifa edecek"
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından sonra gündem olacak açıklamalar yaptı. Dilmen, Aykut Kocaman'ın sezon sonunda istifa edebileceğini vurguladı
Etiketler: Aykut Kocaman , Rıdvan Dilmen , Aziz Yıldırım , Aykut Kocaman istifa
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