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" istifa edecek"

Fotomaç yazarı Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından sonra gündem olacak açıklamalar yaptı. Dilmen, 'ın sezon sonunda istifa edebileceğini vurguladı

Aykut Kocaman istifa edecek
'ın sezon sonunda istifa edeceğini söyleyen Dilmen, bu iddiasını ise sezon sonunda olacak kongreye bağladı. 'ın kalması halinde Kocaman'ın da devam edeceğini belirten Dilmen, Aykut Kocaman'ın olası yeni yönetime kolaylık sağlamak adına sezon biter bitmez istifasını sunacağını söyledi..
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 21:40
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