;
Yol Durumu
  1. Fenerbahçe'de ince hesaplar
  2. Fenerbahçe 4. kez Final-Four'da!

Zidane Naci geliyor

gazetesi, ’nin Ajax’ın alt yapısında forma giyen ve stili Zidane’a benzetilen 14 yaşındaki ’ın ailesiyle yakın temasa geçtiğini yazdı

Zidane Naci geliyor
Fenerbahçe'nin yeni Zidane olarak gösterilen Naci Ünüvar'ın peşinde olduğu iddia edildi. Kees van Wonderen'le alt yapısını baştan aşağı yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe'nin, Hollanda'dan 5 Türk gencini getireceği iddia edilmişti. Bu isimlerin tamamını van Wonderen'in Hollanda'nın alt yaş gruplarında milli takıma aldığı için ikna etmesinin kolay olacağı konuşuluyordu. İtalyan Tuttosport gazetesi, stiliyle efsane futbolcu Zinedine Zidane'a benzetilen Ajax'ın 2003 doğumlu yıldız adayı Naci Ünüvar'ı ikna etmeye çalıştığı ama Fenerbahçe'nin de Türk asıllı gencin ailesine pres yaptığını iddia etti.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ