Fenerbahçe'nin yeni Zidane olarak gösterilen Naci Ünüvar'ın peşinde olduğu iddia edildi. Kees van Wonderen'le alt yapısını baştan aşağı yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe'nin, Hollanda'dan 5 Türk gencini getireceği iddia edilmişti. Bu isimlerin tamamını van Wonderen'in Hollanda'nın alt yaş gruplarında milli takıma aldığı için ikna etmesinin kolay olacağı konuşuluyordu. İtalyan Tuttosport gazetesi, stiliyle efsane futbolcu Zinedine Zidane'a benzetilen Ajax'ın 2003 doğumlu yıldız adayı Naci Ünüvar'ı ikna etmeye çalıştığı ama Fenerbahçe'nin de Türk asıllı gencin ailesine pres yaptığını iddia etti.
Zidane Naci geliyor
İtalyan Tuttosport gazetesi, Fenerbahçe’nin Ajax’ın alt yapısında forma giyen ve stili Zidane’a benzetilen 14 yaşındaki Naci Ünüvar’ın ailesiyle yakın temasa geçtiğini yazdı
Etiketler: Zinedine Zidane , İtalyan Tuttosport , Fenerbahçe , Naci Ünüvar , Hollanda , transfer
- 27 Nisan 2018, Cuma
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