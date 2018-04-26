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4. kez Final-Four'da!

Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Baskonia'yı 83-92 yenen rakibini 3-1'le geçerek üst üste dördüncü kez 'a kaldı.

Fenerbahçe 4. kez Final-Fourda!

Euroleague play-off üçüncü maçında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı 83-92 yenen Doğuş seriyi 3-1 yaparak adını Final-Four'a yazdırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe aynı zamanda üst üste 4 kez Final-Four'a kalan ilk Türk takımı oldu.

RAKİP ZALGİRİS!
Fenerbahçe, 'da Litvanya temsilcisi ile karşılaşacak. Zalgiris, 'ın takımıyla karşılaştığı seriyi 3-1 üstün tamamladı ve dörtlü finale kalmayı başardı.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 23:55
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