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Olaylı derbiyle ilgili flaş gelişme

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı - derbisiyle ilgili gözaltında alınan 22 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Olaylı derbiyle ilgili flaş gelişme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ile 'ın karşı karşıya geldiği ancak yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçla ilgili açılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Perşembe günü de maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen G.T. M.S.Y. ve S.D. "Silahla yaralama" suçundan tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 07:24
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