UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde Fenerbahçe, bu sezonki zararını 10 milyon euroya indirmek zorunda. Ancak artan döviz kuru ve gelirlerin büyük bölümünün de Türk Lirası olması sebebiyle sarı-lacivertliler zararı bu noktaya indiremedi.
UEFA'dan Fenerbahçe kararı
Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasında zararı 10 milyon euroda tutacağına dair daha önce anlaşma imzalayan Fenerbahçe'de zarar 12,5 milyon euro oldu.
Etiketler: Şekip Mosturoğlu , Finansal Fair Play , Fenerbahçe , UEFA
- Zidane Naci geliyor
- Beşiktaş derbiye çıkmama kararı aldı! Beşiktaş hangi cezaları alacak?
- EURO 2024 dosyası UEFA'da
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.