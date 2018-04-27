UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde Fenerbahçe, bu sezonki zararını 10 milyon euroya indirmek zorunda. Ancak artan döviz kuru ve gelirlerin büyük bölümünün de Türk Lirası olması sebebiyle sarı-lacivertliler zararı bu noktaya indiremedi.