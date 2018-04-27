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Yol Durumu
  1. Olaylı derbiyle ilgili flaş gelişme

'dan kararı

(FFP) anlaşmasında zararı 10 milyon euroda tutacağına dair daha önce anlaşma imzalayan 'de zarar 12,5 milyon euro oldu.

ile yapılan anlaşması çerçevesinde , bu sezonki zararını 10 milyon euroya indirmek zorunda. Ancak artan döviz kuru ve gelirlerin büyük bölümünün de Türk Lirası olması sebebiyle sarı-lacivertliler zararı bu noktaya indiremedi.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 09:00
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