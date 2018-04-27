FIFA, Matus Bero transferi için Trencin kulübüne yapılması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin, zamanında yapılmamasından dolayı Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı vermişti.
Bordo-Mavili kulüp, yaptığı açıklamayla yapılan itirazlar sonucunda bu yasağın kaldırıldığını açıkladı.
Resmi açıklama şöyle;
"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FIFA, Trabzonspor'un transfer yasağını kaldırdı
FIFA, Trabzonspor'a verdiği transfer yasağını kaldırdı. Bordo Mavili kulüp, yasağın itirazlar sonucu kalktığını açıkladı.
FIFA, Matus Bero transferi için Trencin kulübüne yapılması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin, zamanında yapılmamasından dolayı Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı vermişti.
Etiketler: FIFA , transfer , Trabzonspor
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