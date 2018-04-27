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  1. UEFA'dan Fenerbahçe kararı

, 'un yasağını kaldırdı

, 'a verdiği yasağını kaldırdı. Bordo Mavili kulüp, yasağın itirazlar sonucu kalktığını açıkladı.

FIFAdan flaş Trabzonspor kararı!

, Matus Bero i için Trencin kulübüne yapılması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin, zamanında yapılmamasından dolayı 'a 1 dönem transfer yasağı vermişti.

Bordo-Mavili kulüp, yaptığı açıklamayla yapılan itirazlar sonucunda bu yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 10:33
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