Tüm gücümüzle hazırız

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, dün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti. Demirören, "Federasyonumuz, eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırlamıştır. Hiçbir ön koşul olmadan aldığımız tüm garantiler, içinde bazı ilave, yenilikçi unsurları da barındırmaktadır. Bunlar, turnuvanın mali başarısını güvence altına alacak ve UEFA'ya fayda sağlayacaktır" dedi.
COŞKUMUZU PAYLAŞACAĞIZ
TFF Başkanı Yıldırım Demirören sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık Türkiye olarak bizim zamanımızın geldiğini düşünüyor ve coşkumuzu tüm Avrupa ile birlikte paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."
KARARLIĞIMIZLA ÖN PLANDAYIZ
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ise, "Türkiye, kararlılığı ve azmi ile bilinen bir ülkedir ve şimdi Türkiye'nin ilk Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme zamanı gelmiştir" dedi.
COŞKUMUZU PAYLAŞACAĞIZ
TFF Başkanı Yıldırım Demirören sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık Türkiye olarak bizim zamanımızın geldiğini düşünüyor ve coşkumuzu tüm Avrupa ile birlikte paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."
KARARLIĞIMIZLA ÖN PLANDAYIZ
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ise, "Türkiye, kararlılığı ve azmi ile bilinen bir ülkedir ve şimdi Türkiye'nin ilk Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme zamanı gelmiştir" dedi.
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