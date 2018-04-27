Olaylı derbide flaş gelişme

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası gözaltında bulunan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 18'i adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası gözaltında bulunan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 18'i adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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