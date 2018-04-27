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  1. Olaylı derbi ile ilgili Beşiktaş'tan flaş açıklama

Olaylı derbide flaş gelişme

Olaylı derbide flaş gelişme

'nda oynanan - derbisi sonrası gözaltında bulunan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 18'i adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 11:49
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