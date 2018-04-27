Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı derbi ile ilgili dün almış olduğu kararı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın o açıklaması
Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
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