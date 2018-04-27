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  1. FIFA'dan flaş Trabzonspor kararı!

Olaylı derbi ile ilgili 'tan flaş açıklama

, maçıyla ilgili olarak alınan maça çıkmama kararını KAP'a bildirdi.

Olaylı derbi ile ilgili Beşiktaştan flaş açıklama

, 'nda oynanan olaylı derbi ile ilgili dün almış olduğu kararı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması

Profesyonel Futbol takımımız, tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 10:52
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