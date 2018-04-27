Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Aysel Uçkan Galatasaray antrenmanında yer aldı
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve sınırlı alanda taktik çalışması yaptığı bildirildi.
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