Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund takımında uzun yıllardır başarılı bir performans sergileyen Nuri Şahin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı.
Nuri Şahin Harvardlı oldu
Etiketler: nuri şahin , Harvard Üniversitesi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund takımında uzun yıllardır başarılı bir performans sergileyen Nuri Şahin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı.
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