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  1. Olaylı derbide önemli gelişme!

Harvardlı oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund takımında uzun yıllardır başarılı bir performans sergileyen kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 15:14
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