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Yaşadığı ekonomik sorunları atlatmak için çözüm yolu arayan spor, açılan bağış hesabı ile taraftarlarından destek istedi

Trabzonda büyük seferberlik
Trabzon yönetimi, kulübün içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle bağış hesabı açtı. Konuyla ilgili n yapılan açıklamada şu ifadlere yer verildi "7-8 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan kongrede göreve seçilen Yönetimimiz, kulübün içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşulların düzeltilmesi için bir kampanyası başlatmıştır."

BÜYÜK BAĞIŞ BUNUN İSPATI
"İhtiyaç duyulan her zaman, "Trabzonspor yolunda" seferber olan taraftarlarımızın bu çağrıya müspet yanıt vereceğinden kuşkumuz yoktur. Henüz yakın bir tarihte yapılan da bunun en güzel ispatıdır."

DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI
"Trabzon'u kişisel ve ailevi aidiyetlerinin en değerli parçası kılan, bunu her fırsatta onurla dile getiren ve elini taşın altına koymaktan çekinmeyen taraftarlarımıza bir bağış hesabı açtığımızı bildiriyoruz."
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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