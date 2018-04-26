Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını yönetim veya Genel Koordinatör Özkan Sümer ile görüşmediğini belirterek, "Tek hedefim kalan 4 maçı en iyi şekilde tamamlamak. Ancak Trabzonspor bir öze dönüş gerçekleştirmek istiyor. Bizim dönemimizde hocası, futbolcusu hep Trabzonluydu. Yine öyle bir şey denemek istiyorlar bu normal" diye konuştu. Burak Yılmaz'la birlikte Özkan Sümer ile görüştüklerini belirten Çalımbay, "Teknik direktörlük için bazı arkadaşlarımızın ismi örneğin Samet Aybaba'nın başka arkadaşların ismi geçiyor bu da gayet normal" dedi. Rıza hoca, kalan 4 maçı iyi bitirmek istediklerini de belirtti.
Öze dönüş olacak
Rıza Çalımbay, “Trabzonspor bir öze dönüş gerçekleştirmek istiyor. Bu çok normal” ifadelerini kullandı..
Etiketler: Rıza Çalımbay , Teknik Direktörü , Burak Yılmaz , Samet Aybaba , Trabzonspor , Özkan Sümer
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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