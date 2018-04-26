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  1. Trabzon'da büyük seferberlik

Öze dönüş olacak

, “ bir öze dönüş gerçekleştirmek istiyor. Bu çok normal” ifadelerini kullandı..

Öze dönüş olacak
Trabzonspor Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını yönetim veya Genel Koordinatör Özkan Sümer ile görüşmediğini belirterek, "Tek hedefim kalan 4 maçı en iyi şekilde tamamlamak. Ancak bir öze dönüş gerçekleştirmek istiyor. Bizim dönemimizde hocası, futbolcusu hep Trabzonluydu. Yine öyle bir şey denemek istiyorlar bu normal" diye konuştu. Burak Yılmaz'la birlikte Özkan Sümer ile görüştüklerini belirten Çalımbay, "Teknik direktörlük için bazı arkadaşlarımızın ismi örneğin Samet Aybaba'nın başka arkadaşların ismi geçiyor bu da gayet normal" dedi. Rıza hoca, kalan 4 maçı iyi bitirmek istediklerini de belirtti.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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