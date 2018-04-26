Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Okçuluk çok özel bir spor. Bizim geçmişimizde tuttuğu yer itibarıyla, kimliğimizin bir parçası olması itibarıyla önemli. Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı'ndaki okçular tekkesi dünya okçuluğunun dünya tarihindeki merkezi" dedi. Genç sporculara seslenen Erdoğan, "Genç kardeşlerimden ricam, ok attığınız zaman ecdadınızın neden ok attığını unutmayın. Ecdadınız tarihin gördüğü en iyi okçular. Onların sahip olduğu ruha bugün bizim de ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.
Dünya okçuluğunun en iyileri dedelerimiz
Bilal Erdoğan, “Ecdadımızın neden ok attığını unutmayın . Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz” dedi...
Etiketler: Bilal Erdoğan , Okçular Vakfı , Okçular Tekkesi
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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