Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı bu gece başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 'erken final' gözüyle bakılan eşleşmede İngiliz temsilcisi Arsenal, sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek. Arsenal'de artık tek hedef, sezon sonunda görevi bırakacak olan Arsene Wenger'i kupayla uğurlamak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi bileti için de bu kupanın kazanılması şart. La Liga'da şampiyonluk şansı mucizelere kalan Atletico da daha önce 2 kez müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nde yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor.



Arsenal-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Emirates Stadyumu'ndaki müsabaka 22.05'te başlayacak ve Trt Spor'dan naklen yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Mesut, Mkhitaryan, Wilshere, Lacazette



Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Godin, Lucas, Koke, Gabi, Saul, Correa, Gameiro, Griezmann



Arsene Wenger'den ayrılık itirafı



22 yıldır çalıştırdığı Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağını duyuran Arsene Wenger'den, gündem yaratacak bir açıklama geldi. "Görevi bu yaz bırakmak benim kararım değildi" diyen Fransız teknik adam, bu sözleriyle yönetim tarafından görevden alındığını itiraf etmiş oldu. Ayrıca 68 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanacak maç öncesi, "Her gün yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Geçmişte nasılsam her zamanki gibi çalışıyorum" ifadelerini kullandı.