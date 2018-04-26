Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı bu gece başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 'erken final' gözüyle bakılan eşleşmede İngiliz temsilcisi Arsenal, sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek. Arsenal'de artık tek hedef, sezon sonunda görevi bırakacak olan Arsene Wenger'i kupayla uğurlamak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi bileti için de bu kupanın kazanılması şart. La Liga'da şampiyonluk şansı mucizelere kalan Atletico da daha önce 2 kez müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nde yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor.
Arsenal-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Emirates Stadyumu'ndaki müsabaka 22.05'te başlayacak ve Trt Spor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Mesut, Mkhitaryan, Wilshere, Lacazette
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Godin, Lucas, Koke, Gabi, Saul, Correa, Gameiro, Griezmann
Arsene Wenger'den ayrılık itirafı
22 yıldır çalıştırdığı Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağını duyuran Arsene Wenger'den, gündem yaratacak bir açıklama geldi. "Görevi bu yaz bırakmak benim kararım değildi" diyen Fransız teknik adam, bu sözleriyle yönetim tarafından görevden alındığını itiraf etmiş oldu. Ayrıca 68 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanacak maç öncesi, "Her gün yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Geçmişte nasılsam her zamanki gibi çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Arsenal-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor. İngiliz devi Arsenal ile İspanyol devi Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Arsenal-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Arsenal-Atletico Madrid maçı ne zaman? Arsenal-Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Arsenal-Atletico Madrid maçı şifresiz mi? Tüm soruların cevapları haberimizde...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı bu gece başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 'erken final' gözüyle bakılan eşleşmede İngiliz temsilcisi Arsenal, sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek. Arsenal'de artık tek hedef, sezon sonunda görevi bırakacak olan Arsene Wenger'i kupayla uğurlamak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi bileti için de bu kupanın kazanılması şart. La Liga'da şampiyonluk şansı mucizelere kalan Atletico da daha önce 2 kez müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nde yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor.
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