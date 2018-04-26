;
Yol Durumu
  1. Galatasaray'ın derbi 11'i belli oldu

- maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor. İngiliz devi ile İspanyol devi karşı karşıya gelecek. Arsenal-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Arsenal-Atletico Madrid maçı ne zaman? Arsenal-Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Arsenal-Atletico Madrid maçı şifresiz mi? Tüm soruların cevapları haberimizde...

Arsenal Atletico Madridi konuk ediyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı bu gece başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 'erken final' gözüyle bakılan eşleşmede İngiliz temsilcisi , sahasında İspanyol devi 'i konuk edecek. Arsenal'de artık tek hedef, sezon sonunda görevi bırakacak olan Arsene Wenger'i kupayla uğurlamak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi bileti için de bu kupanın kazanılması şart. La Liga'da şampiyonluk şansı mucizelere kalan Atletico da daha önce 2 kez müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nde yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor.

Arsenal-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Emirates Stadyumu'ndaki müsabaka 22.05'te başlayacak ve Trt Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Mesut, Mkhitaryan, Wilshere, Lacazette

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Godin, Lucas, Koke, Gabi, Saul, Correa, Gameiro, Griezmann

Arsene Wenger'den ayrılık itirafı

22 yıldır çalıştırdığı Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağını duyuran Arsene Wenger'den, gündem yaratacak bir açıklama geldi. "Görevi bu yaz bırakmak benim kararım değildi" diyen Fransız teknik adam, bu sözleriyle yönetim tarafından görevden alındığını itiraf etmiş oldu. Ayrıca 68 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanacak maç öncesi, "Her gün yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Geçmişte nasılsam her zamanki gibi çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler: ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe 14:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ