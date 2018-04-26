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  1. Olaylı derbide flaş gelişme

İşte 'ın karşısına çıkacağı ilk 11! Galatasaray'ın derbi 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 'ın konuğu olacak.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 14:48
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