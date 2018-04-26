Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş olacak.
İşte Galatasaray'ın Beşiktaş karşısına çıkacağı ilk 11! Galatasaray'ın derbi 11'i belli oldu
Etiketler: Fatih Terim , Ryan Donk , Serdar Aziz , Fernando , Galatasaray , Beşiktaş
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