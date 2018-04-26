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de 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi

yle ilgili aralarında Şenol Güneş’i yaraladığı belirtilen S.D.’nin de bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Olaylı derbide flaş gelişme
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal'daki 'na götürüldü.

25 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcı şüphelilerden 5'ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de olduğu öğrenildi. Ayrıca 15 şüpheliye de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verildi. Diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 14:08
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