Galatasaraylı yöneticiler Pepe'ye sadece 1 maç ceza verilmesine ateş püskürdü: PFDK'nın bu kararı bizi çok şaşırttı. Pepe'nin hareketi açık. Direkt kırmızı kartın cezası dünyanın her yerinde 2 maçtır. Böyle adalet sistemi olmaz! Bu karar hem ayıp hem skandal.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki olaylı maçla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Pepe ile ilgili aldığı karar Galatasaray'ı kızdırdı.

Fenerbahçeli Josef de Souza'yı sert bir müdahaleyle düşürdüğü için direkt kırmızı kart gören Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza gelmesiyle birlikte, Yeni Malatya karşılaşmasında oynamayan Portekizli yıldızın pazar günü Galatasaray'a karşı forma giyme yolu açıldı. Mete Kalkavan'ın direkt kırmızı kart gösterdiği Pepe'ye kartın getirdiği 1 maçlık cezanın yeterli görülmesine isyan eden Sarı-Kırmızılılar, PFDK'ya isyan etti.

Büyük şaşkınlık yaşayan yöneticiler, aralarında yaptıkları konuşmalarda şu sözlerle tepki gösterdiler:

Pepe'nin hareketi tehlike arz ediyor. Dünyanın her yerinde doğrudan kırmızı kart çıkan bu tür hareketlerin cezası 2 maçtır. PFDK neye göre bir karar aldı, inanılır gibi değil.

"Böyle adalet sistemi olmaz! Bu karar hem ayıptır hem skandaldır.

'BİZİ DE KAVGANIN İÇİNE ÇEKMEK İSTİYORLAR AMA...'

Takıma olan inançlarını da dile getiren yöneticiler, şu değerlendirmeleri yaptı:

Bizi de kavganın içine çekmeye çalışıyorlar ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Pepe olsun, olmasın hedefe ulaşacağız. Takımımıza güveniyoruz. Sahaya çıkıp çatır çatır oynayıp kazanacağız. Engelleri tek tek aşıp şampiyon olacağız.