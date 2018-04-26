Pazar günü Beşiktaş karşısında sezonun kader sınavını verecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Sarı-Kırmızılılar çok önemli ve kritik bir derbi oynayacak olmasına rağmen Florya'da çok farklı bir hava var. Kariyeri boyunca bu tür maçları defalarca oynayan teknik direktör Fatih Terim taktik hazırlığa değil, oyuncuların üzerindeki gerilimi azaltmaya öncelik vermiş durumda. Tecrübeli hoca, futbolcularını önceki derbilere göre daha rahat bırakmış durumda.
DİĞER HAFTALARDAN BİR FARKI YOK!
Fatih Terim'in bu farklı uygulaması dünkü idmanda hemen meyvesini verdi... Yapılan mini turnuva sonrasında ortaya çıkan sevinç gösterileri herkesin dikkatini çekti. Tecrübeli hocanın dün futbolcularıyla kısa bir toplantı da yaptığı ve "Bu maçın geçen haftaki Alanyaspor ve haftaya oynayacağımız Akhisar maçından bir farkı yok. 3 puan için savaşacağız" diye konuştu.
BU MAÇTA SİZE İHTİYACIM VAR
Terim'in derbi öncesi üstünde durduğu bir başka konu ise form düşüklüğü içindeki yıldızlar... Başarılı teknik adam Maicon, Fernando, Rodrigues, Belhanda ve Feghouli'yle özel olarak ilgileniyor. Bu 5 futbolcuyla özel görüşmeler yapan Terim'in, "Bu maçta size çok ihtiyacım var. Gerçek performansınızı sahada görmek istiyorum" diye konuştuğu öğrenildi.
SİNAN GÜMÜŞ YİNE JOKER!
Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna giren ve attığı golle Galatasaray'a çok önemli bir 3 puan getiren Sinan Gümüş, Beşiktaş derbisinde de yedek kulübesinde oturacak. Fatih Terim'in genç yıldızı yine maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor. Tecrübeli hoca, Yasin'i de ikinci yarıda oyuna alacak.
DİĞER HAFTALARDAN BİR FARKI YOK!
Fatih Terim'in bu farklı uygulaması dünkü idmanda hemen meyvesini verdi... Yapılan mini turnuva sonrasında ortaya çıkan sevinç gösterileri herkesin dikkatini çekti. Tecrübeli hocanın dün futbolcularıyla kısa bir toplantı da yaptığı ve "Bu maçın geçen haftaki Alanyaspor ve haftaya oynayacağımız Akhisar maçından bir farkı yok. 3 puan için savaşacağız" diye konuştu.
BU MAÇTA SİZE İHTİYACIM VAR
Terim'in derbi öncesi üstünde durduğu bir başka konu ise form düşüklüğü içindeki yıldızlar... Başarılı teknik adam Maicon, Fernando, Rodrigues, Belhanda ve Feghouli'yle özel olarak ilgileniyor. Bu 5 futbolcuyla özel görüşmeler yapan Terim'in, "Bu maçta size çok ihtiyacım var. Gerçek performansınızı sahada görmek istiyorum" diye konuştuğu öğrenildi.
SİNAN GÜMÜŞ YİNE JOKER!
Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna giren ve attığı golle Galatasaray'a çok önemli bir 3 puan getiren Sinan Gümüş, Beşiktaş derbisinde de yedek kulübesinde oturacak. Fatih Terim'in genç yıldızı yine maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor. Tecrübeli hoca, Yasin'i de ikinci yarıda oyuna alacak.
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