Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca, Galatasaray ile oynayacakları maçın önemine dikkat çekerek, "Galatasaray sezonun en önemli maçı olacak. Bu maçta alacağınız galibiyet belki de bize şampiyonluğu getirecek. Bu maça iyi motive olmalısınız" ifadesini kullandı.
Bizim için sezonun en önemli maçı
Güneş takımla yaptığı toplantıda, “G.Saray bu sezonun en önemli maçı olacak” dedi
Etiketler: Şenol Güneş , Teknik Direktörü , Galatasaray
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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