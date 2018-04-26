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Bizim için sezonun en önemli maçı

Güneş takımla yaptığı toplantıda, “G.Saray bu sezonun en önemli maçı olacak” dedi

Bizim için sezonun en önemli maçı
Beşiktaş futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca, ile oynayacakları maçın önemine dikkat çekerek, "Galatasaray sezonun en önemli maçı olacak. Bu maçta alacağınız galibiyet belki de bize şampiyonluğu getirecek. Bu maça iyi motive olmalısınız" ifadesini kullandı.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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