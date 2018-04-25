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  1. Sakatlık kabusu bitmiyor

'dan dev kulübe Avrupa'dan men

, kurallarını ihlal eden Yunan ekibi 'u 3 yıl Avrupa kupalarından men etti.

UEFAdan dev kulübe Avrupadan men

'dan yapılan açıklamada, ", 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda UEFA organizasyonunda yer alamayacak." ifadesi kullanıldı.

Panathinaikos'a, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği için ayrıca 200 bin avro para cezası verildiği, daha önce 100 bin avroluk ilk kısmın ödendiği, askıya alınan diğer 100 bin avro cezayı da Yunan kulübünün UEFA'ya ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada, kuralları kapsamında kulübün vadesi geçmiş borçlar şartını ihlal ettiği kaydedildi.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 06:29
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