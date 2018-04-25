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Tatil edilen derbiyle ilgili ne karar verilecek?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan ve yaşanan saha olayları nedeniyle 57. dakikada tatil edilen - derbisiyle ilgili karar bugün açıklanacak.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 08:10
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