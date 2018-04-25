Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş kupa derbisiyle ilgili bugün karar verecek.
Tatil edilen derbiyle ilgili ne karar verilecek?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan ve yaşanan saha olayları nedeniyle 57. dakikada tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili karar bugün açıklanacak.
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu , Mete Kalkavan , TFF , Fenerbahçe , Beşiktaş
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