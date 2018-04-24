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, 'yı Salah'la dağıttı

, UEFA Yarı Final ilk maçında Mohamed Salah'ın 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada 'in forma giydiği 'yı 5-2 mağlup ederek final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Mısırlı oyuncu, takımının ilk 2 golünü atarken 3. ve 4. gollerin de asistini yaptı.

Liverpool, Romayı Salahla dağıttı

UEFA Yarı Final ilk maçında , Mohamed Salah'ın yıldızlaştığı karşılaşmada 'yı 5-2 mağlup etti. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 45. dakikalarda Mohamed Salah, 56. dakikada Sadio Mane, 61. ve 69. dakikalarda Firmino attı.

Salah'ın oyundan çıkmasının ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren Roma, 81. dakikada Edin Dzeko ve 84. dakikada Diego Perotti'nin (p) attığı gollerle final için küçük bir aralık bıraktı. İtalyan ekibi, çeyrek final ilk maçında da Barcelona'ya deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, arkasından evinde 3-0 kazanarak yarı finale yükselmişti.

Milli oyuncu , ilk 11'de başladığı karşılaşmada devre arasında yerini Patrik Shick'e bıraktı.

LIVERPOOL 5 - 2 ROMA (MAÇ SONUCU)
36' Mohamed Salah
45' Mohamed Salah
56' Sadio Mane
61' Firmino
69' Firmino
81' Edin Dzeko
84' Perotti (p)

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  • 24 Nisan 2018, Salı 22:47
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