UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Mohamed Salah'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Roma'yı 5-2 mağlup etti. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 45. dakikalarda Mohamed Salah, 56. dakikada Sadio Mane, 61. ve 69. dakikalarda Firmino attı.
Salah'ın oyundan çıkmasının ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren Roma, 81. dakikada Edin Dzeko ve 84. dakikada Diego Perotti'nin (p) attığı gollerle final için küçük bir aralık bıraktı. İtalyan ekibi, çeyrek final ilk maçında da Barcelona'ya deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, arkasından evinde 3-0 kazanarak yarı finale yükselmişti.
Milli oyuncu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada devre arasında yerini Patrik Shick'e bıraktı.
LIVERPOOL 5 - 2 ROMA (MAÇ SONUCU)
36' Mohamed Salah
45' Mohamed Salah
56' Sadio Mane
61' Firmino
69' Firmino
81' Edin Dzeko
84' Perotti (p)
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