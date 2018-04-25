Okçular Vakfı tarafından Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da "Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi" açıldı. Serginin açılışına, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bizim tarihimizin en iyi okçuları, en iyi pehlivanları hep buralardan gelmiş." ifadesini kullandı.
Türk Okçuluğu sergisi Sırbistan’da açıldı
Etiketler: Novi Pazar , Bilal Erdoğan , Sırbistan , türk okçuluk , Etnospor vakfı
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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