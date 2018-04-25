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Türk Okçuluğu sergisi ’da açıldı

Türk Okçuluğu sergisi Sırbistan’da açıldı
Okçular Vakfı tarafından 'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri 'da "Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi" açıldı. Serginin açılışına, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , "Bizim tarihimizin en iyi okçuları, en iyi pehlivanları hep buralardan gelmiş." ifadesini kullandı.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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