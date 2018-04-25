Trabzon’dan İsviçre çıkarması

Trabzonspor yönetimi bu hafta içerisinde yoğun ve zorlu bir mesaiye hazırlanıyor. Yönetim kurulu FIFA'dan gelmesi muhtemel cezaları engellemek için bu hafta içerisinde İsviçre'ye giderek FIFA yetkilileri ile bir araya gelmeyi planlıyor. Bazı yabancı futbolcular ile birlikte yabancı kulüplere bonservis taksitleri konusunda çıkan prüzlerden ötürü FIFA'nın yeni yaptırımları ile karşı karşıya kaldığı belirtilen Trabzonspor, FIFA'ya sorunları makul bir sürede çözme taahhüdü vermesi bekleniyor. FIFA ile varılacak mutabakat sonucunda yeni muhtemel cezaların önlenmesi hedefleniyor. Bordo-Mavili yönetim ayrıca mali konularda bir dizi yeni önlemler almayı planlıyor.