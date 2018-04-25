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Şişman kız çıkmadan opera bitmez

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Mustafa Cengiz, “Şişman kız sahneye çıkmadan opera bitmez . Son düdüğün çalınması gerek” yorumunu yaptı...

Şişman kız çıkmadan opera bitmez
1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneği'nin mazbata törenine katılan Başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlukla ilgili konuşmanın erken olduğunu söyleyen Cengiz, "Şimdiden şampiyonluk hakkında bir şey demem. Şişman kız sahneye çıkmadan opera bitmez. Son düdüğün çalınması gerek. O zaman inşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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