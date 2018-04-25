Oluk oluk kan akardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya maçı sonrası basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, tatil edilen derbiyle ilgili soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, Beşiktaşlı futbolcuların hakem Mete Kalkavan'a sorarak sahadan çıkmadıklarını savundu.



HASAN ÇETİNKAYA ÖRNEĞİ

Şenol Güneş ile ilgili de konuşan Kocaman, şu ifadelerini kullandı: "Kulübeye gidiyor, 1 dakika duruyor, sonra gidiyor. Hasan Çetinkaya'ya dikiş bile atılmadı. Küçük bir kan dahi olsa saçtan oluk oluk kan akar."

BU YAŞANANLAR DÜZELTİLMELİ

"Benim defalarca başıma geldi. Bu olay düzeltilmeli. Beşiktaş'ın tarihi için de Şenol Güneş'in kişisel tarihi için de düzeltilmeli. Fenerbahçe'ye iftira atılmamalı. Eğer bir şey olsaydı yapılması gerekeni yapardık."

OLMAYAN ŞEYLERİ ANLATMASINLAR

Olmayan bir şey için hikayeler oluşturulmaması gerektiğinin altızı çizen Kocaman, Galatasaray derbisinde yardımcı hakemin atılan maddeler nedeniyle yere düştüğünü ve 2 Fenerli futbolcunun onu koruduğunu da söyledi.

PEPE 1. DAKİKADA KENDİNİ YERE ATTI

Beşiktaş'ın kupa derbisinde provakasyon yaptığını da söyleyen Kocaman, "1. dakikada Pepe, Soldado temas etmeden attı kendisini. Top yokken ortada Talisca, Medel kendini yere attı" diye konuştu.