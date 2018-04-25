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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında , 'i 2-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında , 'da 'i 2-1 mağlup etti. Bayern Münih'in golü 28. dakikada Joshua Kimmich'ten gelirken, Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 44. dakikada Asensio ve 57. dakikada Asensio'dan geldi. Bu skorla Real Madrid, evinde oynayacağı ikinci maç öncesi önemli bir avantajın sahibi oldu.

Bayern başladı Madrid bitirdi

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor...

ile , 'da karşı karşıya geldi.

Alman ekibi sahaya Ulreich, Hummels, Boateng, Kimmich, Martinez, Robben, James, Rafinha, Müller, Ribery, Lewandowski 11'iyle çıktı.

Real Madrid ise, Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Lucas, Isco, Mordic, Ronaldo, Kroos, Modric 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Maçın 8. dakikasında ev sahibi ekipte Arjen Robben sakatlanarak yerini Thiago Alcantara'ya bıraktı.

Mücadelede ilk gol 22. dakikada geldi... James Rodrigues'in pasına hareketlenen Joshua Kimmich ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaparak topu Real Madrid ağlarına gönderdi.

Bayern Münih'te 34. dakikada bir zorunlu değişiklik daha yapıldı. Sakatlanan Jerome Boateng yerine Niklas Süle oyuna dahil oldu.

İlk yarının son dakikasında Real Madrid eşitliği yakaladı... Bayern Münih kalesinde baskı kuran Real Madrid'de Carvajal topu sağ kanattan ceza sahası önüne çıkardı, bekletmeden harika bir vuruş yapan Marcelo topu ağlara yolladı. Bu golle maçın ilk yarısı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Real Madrid'de 2. yarıda Isco yerine Marco Asensio oyuna girdi. 57. dakikada kendi yarı sahasından hızlı çıkan İspanyol ekibinde Vazquez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Asensio, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

63. dakikada Bayern Münih etkili geldi.... Ceza sahası içinde topla buluşan Franck Ribery, sol çaprazdan kaleye şutunu çekti, ama bu pozisyonda kaleci Keylor Navas başarılıydı.

76. dakikada Bayern Münih ceza sahası içinde topla buluşan Karim Benzema, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, ancak kaleci Sven Ulreich gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Real Madrid'in üstünlüğüyle tamamlandı. Bu skorla Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanacak 2. maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 21:26
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