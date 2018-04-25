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Fener tur biletini erteledi

F.Bahçe, Euroleague 3. maçında Baskonia’ya 5 sayı farkla yenildi. Kanarya, için perşembe günü tekrar parkeye çıkacak

Fener tur biletini erteledi
Fenerbahçe Doğuş, Euroleague play-off üçüncü maçında deplasmanda 'nın SASKI Baskonia takımına 88-83 mağlup oldu. Bu sonuçla Sarı-Lacivertlilerin ilk iki maçı kazandığı seride durum 2-1'e geldi. Dengeli başlayan maçta ilk çeyrek 20-19 lehine sona erdi.

​İKİNCİ ÇEYREKTE DAĞILDIK
İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Baskonia, soyunma odasına 47-38'lik skor avantajı ile gitti. 3. çeyrek 67-66 ev sahibinin lehine biterken İspanyol ekibi maçı da 5 sayı farkla kazanarak seriyi 2-1'e getirdi.

​4. MAÇ YİNE İSPANYA'DA​
Fenerbahçe, 26 Nisan'da Baskonia'nın sahasında oynanacak olan 4. maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak. Baskonia galibiyetinde ise serinin 5. maçı İstanbul'da oynanacak.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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