Fener tur biletini erteledi

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda İspanya'nın SASKI Baskonia takımına 88-83 mağlup oldu. Bu sonuçla Sarı-Lacivertlilerin ilk iki maçı kazandığı seride durum 2-1'e geldi. Dengeli başlayan maçta ilk çeyrek 20-19 Fenerbahçe lehine sona erdi.
İKİNCİ ÇEYREKTE DAĞILDIK
İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Baskonia, soyunma odasına 47-38'lik skor avantajı ile gitti. 3. çeyrek 67-66 ev sahibinin lehine biterken İspanyol ekibi maçı da 5 sayı farkla kazanarak seriyi 2-1'e getirdi.
4. MAÇ YİNE İSPANYA'DA
Fenerbahçe, 26 Nisan'da Baskonia'nın sahasında oynanacak olan 4. maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak. Baskonia galibiyetinde ise serinin 5. maçı İstanbul'da oynanacak.
İKİNCİ ÇEYREKTE DAĞILDIK
İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Baskonia, soyunma odasına 47-38'lik skor avantajı ile gitti. 3. çeyrek 67-66 ev sahibinin lehine biterken İspanyol ekibi maçı da 5 sayı farkla kazanarak seriyi 2-1'e getirdi.
4. MAÇ YİNE İSPANYA'DA
Fenerbahçe, 26 Nisan'da Baskonia'nın sahasında oynanacak olan 4. maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak. Baskonia galibiyetinde ise serinin 5. maçı İstanbul'da oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.