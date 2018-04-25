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  1. Olaylı derbide karar çıktı!

, 5 günde iki derbiye çıkacak

, alınan kararın ardından 5 günde iki derbi maçına çıkacak. 'in 31. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, bu zorlu mücadelenin ardından kupa derbisinde 'ye bir kez daha konuk olacak.

Beşiktaş, 5 günde iki derbiye çıkacak

yönetim kurulunun - derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından siyah-beyazlı takımı, zorlu günler bekliyor.

Beşiktaş, alınan kararın ardından 5 günde iki derbi maçına çıkacak. 'in 31. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, bu zorlu mücadelenin ardından kupa derbisinde Fenerbahçe'ye bir kez daha konuk olacak.

Ligdeki derbi mücadelesini 29 Nisan Pazar günü Stadı'nda oynayacak Beşiktaş, 3 Mayıs Perşembe günü de yarı finalinde Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 16:13
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