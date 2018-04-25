Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu dün düzenledikleri basın toplantısında, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçındaki olayların başlamasının sebebi olarak Tolga Zengin'i gösterdiler.
Asbaşkan Mosturoğlu, tüm zararlarının karşılanması için Beşiktaş kaptanı aleyhine hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı.
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