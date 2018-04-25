Avrupa kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin heyecanı, dev bir maçla devam edecek. Erken final olarak nitelendiren eşleşmede Alman devi Bayern Münih, ilk maçta kupanın son şampiyonu Real Madrid'i konuk edecek.



Bayern Münih-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Björn Kuipers'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Müller, Martinez, Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema



12 şampiyonlukla kupayı en fazla kaldıran takım olan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 16. kez finale çıkmak istiyor. Kupayı 5 kez kazanan Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 11. defa finale çıkmayı hedefliyor.



Üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına giren Real Madrid ile son 7 yılda 6. defa adını yarı finale yazdıran Bayern Münih, daha önce 24 kez karşılaştı Bu maçlarda iki ekip de 11 galibiyet elde etti. 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Real Madrid'in 37, Bayern Münih de 36 gole imza attı.



Kulüpler, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise 6 defa eşleşti. 1976, 1987, 2001, 2012'deki eşleşmeleri Bayern Münih kazanırken, 2000 ve 2014'te turu atlayan taraf Real Madrid oldu.



İki takım son olarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'daki ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan rövanşı aynı skorla kaybedince eşleşmenin galibini belirlemek için uzatmaya gidildi. Uzatmalarda Cristiano Ronaldo (2) ve Marco Asensio'nun golleriyle sahadan 4-2 galip ayrılan Real, Bayern'i eledi.



Ronaldo kendiyle yarışıyor



Attığı 120 golle "Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Cristiano Ronaldo, kendine ait rekorları geliştirmeye çalışacak.



Bu sezon 15 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, 3 gol daha atarsa 2013-14 sezonunda ele geçirdiği "bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kıracak.



Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 karşılaşmada gol atan Portekizli futbolcu, 9 maçlık serisi bulunan Ruud van Nistelrooy'dan aldığı rekoru, daha da ileri taşımak istiyor.



Juventus eşleşmesindeki performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma karşı 10 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, Bayern Münih'e karşı oynamayı da seviyor.



Juventus filelerini 7 maçta 10 kez havalandıran Ronaldo'nun, 6 karşılaşmaya çıktığı Bayern Münih'e karşı 9 golü bulunuyor. Bayern Münih'in, 65 dakikada bir gol yediği Ronaldo'ya dikkat etmesi gerekiyor.



Bayern Münih, Heynckes ile bir başka



Bayern Münih'teki 4. dönemi, 9 Ekim 2017'de başlayan 72 yaşındaki teknik direktör Jupp Heynckes, 2011-2013 yıllarındaki 3. döneminde takımı peş peşe Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.



2011-12 sezonundaki yarı finalde Real Madrid'i eleyen ancak kupayı, penaltı atışları sonunda yenildiği Chelsea'ye kaptıran Heynckes yönetimindeki Bayern Münih, sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı.



Bayern Münih, bu sezon da Heynckes yönetiminde çıktığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Alman teknik adam, takımının çeyrek final ilk maçında Sevilla'yı 2-1 yenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilke imza attı.



Bayern Münih'in kupaya uzandığı 2012-13 sezonundaki çeyrek final eşleşmesinden itibaren üst üste 12 galibiyet alan Heynckes, Şampiyonlar Ligi tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.



Şampiyonlar Ligi karnesi



Real Madrid:

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 15 kez tur atladı (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1981, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), 13 kez elendi (1968, 1973, 1976, 1980, 1987, 1988, 1989, 2001, 2003, 2011, 2012, 2013, 2015)

Bu sezon aldığı sonuçlar: 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet - 26 gol attı, 12 gol yedi.

Bu sezon en skoreri: Cristiano Ronaldo - 15 gol



Bayern Münih:

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 10 kez tur atladı (1974, 1975, 1976, 1982, 1987, 1999, 2001, 2010, 2012, 2013), 8 kez elendi (1981, 1990, 1991, 1995, 2000, 2014, 2015, 2016)

Bu sezon aldığı sonuçlar: 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet - 23 gol attı, 8 gol yedi

Bu sezon en skoreri: Robert Lewandowski - 5 gol