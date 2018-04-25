Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi, Fanatik Gazetesi yazarı Yemen Ekşioğlu, hayatını kaybetti. 63 yaşında spor adamı, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda bulunuyordu.
Beşiktaş camiasını sarsan ölüm
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti.
Etiketler: Beşiktaş , Yemen Ekşioğlu
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