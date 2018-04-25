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camiasını sarsan ölüm

'ın eski yöneticisi hayatını kaybetti.

Beşiktaş camiasını sarsan ölüm

Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi, Fanatik Gazetesi yazarı , hayatını kaybetti. 63 yaşında spor adamı, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda bulunuyordu.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 12:34
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