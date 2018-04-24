Kaldığı yerden devam etsin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 4-1 kazanılan maçın ardından perşembe gecesi tatil edilen kupa derbisi hakkında konuştu. Sahadan çekilen tarafın Beşiktaş olduğunu belirten Aykut Kocaman, maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini, doğru olan kararın bu olacağını ifade etti..
HAKEM SAHADAYKEN ÇEKİLDİLER
Kocaman şu ifadeleri kullandı: Bir kere sahadan çekilen taraf Beşiktaş. Hakem sahadaydı. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, hükmen mağlubiyet falan. Kalan tarafın oynanması gerekiyor. Çok net.
KÖKLÜ KARARLAR ALACAĞIM
Beşiktaş tarihsel mirasıyla ve konjonktürüyle finale çıkabilir. Bazı taraftarlar provokasyona götürdü. Futbolun bu berbat ortamında çalışmaktan mutlu değilim. Yakın zamanda kendimle ilgili köklü kararlar alacağım.
HİÇBİR ŞEY OLMADI, KAN YOK
Şenol Güneş harika bir şekilde soyunma odasına girdi. Sedyeyle çıktı. Hoca içeri girene kadar hiçbir şey görünmüyor. Bir tane kan izi var mı! Eğer bir kişi kan görmüşse hemen futbol kariyerimi bitireceğim.
HAKEM SAHADAYKEN ÇEKİLDİLER
Kocaman şu ifadeleri kullandı: Bir kere sahadan çekilen taraf Beşiktaş. Hakem sahadaydı. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, hükmen mağlubiyet falan. Kalan tarafın oynanması gerekiyor. Çok net.
KÖKLÜ KARARLAR ALACAĞIM
Beşiktaş tarihsel mirasıyla ve konjonktürüyle finale çıkabilir. Bazı taraftarlar provokasyona götürdü. Futbolun bu berbat ortamında çalışmaktan mutlu değilim. Yakın zamanda kendimle ilgili köklü kararlar alacağım.
HİÇBİR ŞEY OLMADI, KAN YOK
Şenol Güneş harika bir şekilde soyunma odasına girdi. Sedyeyle çıktı. Hoca içeri girene kadar hiçbir şey görünmüyor. Bir tane kan izi var mı! Eğer bir kişi kan görmüşse hemen futbol kariyerimi bitireceğim.
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