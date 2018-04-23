Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı arttı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların sayısı böylece 35'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D. de yer alıyor.
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