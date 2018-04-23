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Olaylı de gözaltı sayısı 35'e yükseldi

Olaylı yle ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi.

Gözaltı sayısı 35e yükseldi!

Tatil edilen - maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı arttı.

Beşiktaş Teknik Direktörü 'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların sayısı böylece 35'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D. de yer alıyor.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 00:25
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