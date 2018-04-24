Dilmen: Şenol Hocanın frene basması lazım

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış mücadelesinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısına damga vuran an Fenebahçe'nin 24. dakikada Martin Skrtel'in ayağından bulduğu golün ofsayt sebebiyle geçersiz sayılmasıydı.

SABAH Spor'un usta yazarı Rıdvan Dilmen hakemin verdiği iptal kararı ve Şenol Güneş aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o yorumlar...