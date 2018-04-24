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Dilmen: Şenol Hocanın frene basması lazım

, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış mücadelesinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısına damga vuran an Fenebahçe'nin 24. dakikada Martin Skrtel'in ayağından bulduğu golün ofsayt sebebiyle geçersiz sayılmasıydı.

SABAH Spor'un usta yazarı hakemin verdiği iptal kararı ve aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o yorumlar...

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  • 24 Nisan 2018, Salı 02:34
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