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İlk 5'te kalacağız

Tecrübeli çalıştırıcı, “Son dönemde yaşadığımız şanssızlıklar ortada. Herşeye rağmen ligi ilk 5 sıra içinde bitireceğiz. Şanssızlığımızı kıracağız” dedi

İlk 5te kalacağız
Trabzon'un hocası Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan 4 maç ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Son 2 haftada kaybedilen 5 puan sonrasında Avrupa kupalarına katılma iddiasının zora girmesi yönetimi ve taraftarı tedirgin etti. Çalımbay, "Şansızlıklar yaşadık, özelliklede beklenmedik sakatlıklar oldu. Ancak özellikle son Sivasspor maçında girdiğimiz pozisyonlar ortada. Biz bu ligi ilk 5 içerisinde bitireceğiz" dedi.

GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞMADI
Çalımbay, "Bu takımın üzerindeki şansızlığı kıracağız. Tek hedefimiz var oda kalan tüm maçlarımızı galibiyetle tamamlamak" dedi. Rıza hoca, sözleşmesiyle ilgili konuşmak istemediğini ve takıma odaklandığını belirtti.

İYİ BAŞLADI AMA SONRA DÜŞTÜ
Trabzon, ligin 9'uncu haftasında göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilk 8 maçlık periyotta 19 puan toplayarak yarışa ortak oldu, sonraki 14 haftalık bölümde 18 puan elde ederek düşüşe geçti.
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