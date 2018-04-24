Fellaini müjdesi

Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Manchester United'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marouane Fellaini hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi. Ada basının önemli gazetelerinden Thu Sun, Belçikalı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
İNGİLTERE TERCİHİ DEVRE DIŞI
Gazete 30 yaşındaki yıldızla ilgilenen kulüpler arasında PSG, Juventus, Beşiktaş, West Ham ve Leicester olduğunu yazarken Fellaini'nin futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istemediğini yazdı.
BEŞİKTAŞ İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK
Haberde şu anki piyasa edğeri 12 milyon Euro olan Belçikalı oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Fellaini 2013'te Everton'dan M.United'a transfer olmuştu.
CENK'İN PARASI ONA GİDECEK
THE Sun gazetesi Beşiktaş'ın hem Türkiye'deki vergi avantajı hem de Cenk Tosun'dan elde edilen bonservis geliri nedeniyle bu transferi bitirme olasılığının rakiplerine göre yüksek olduğu belirtildi.
G.SARAY'I YENEREK NOKTAYI KOYARIZ
Kartal'ın Portekizli starı Quaresma bu hafta G.Saray'ı yenerek şampiyonluğa noktayı koyacaklarını söyledi. Portekizli yıldız, "Galibiyeti çok istiyoruz" dedi.
BU SEZON 4 GOL KAYDETTİ
Marouane Fellaini bu sezon 20 resmi karşılaşmada forma giydi. Belçikalı futbolcu 20 maçın 6'sında ilk 11'de forma giyerken rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.
İNGİLTERE TERCİHİ DEVRE DIŞI
Gazete 30 yaşındaki yıldızla ilgilenen kulüpler arasında PSG, Juventus, Beşiktaş, West Ham ve Leicester olduğunu yazarken Fellaini'nin futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istemediğini yazdı.
BEŞİKTAŞ İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK
Haberde şu anki piyasa edğeri 12 milyon Euro olan Belçikalı oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Fellaini 2013'te Everton'dan M.United'a transfer olmuştu.
CENK'İN PARASI ONA GİDECEK
THE Sun gazetesi Beşiktaş'ın hem Türkiye'deki vergi avantajı hem de Cenk Tosun'dan elde edilen bonservis geliri nedeniyle bu transferi bitirme olasılığının rakiplerine göre yüksek olduğu belirtildi.
G.SARAY'I YENEREK NOKTAYI KOYARIZ
Kartal'ın Portekizli starı Quaresma bu hafta G.Saray'ı yenerek şampiyonluğa noktayı koyacaklarını söyledi. Portekizli yıldız, "Galibiyeti çok istiyoruz" dedi.
BU SEZON 4 GOL KAYDETTİ
Marouane Fellaini bu sezon 20 resmi karşılaşmada forma giydi. Belçikalı futbolcu 20 maçın 6'sında ilk 11'de forma giyerken rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.
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