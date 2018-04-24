Fenerbahçe Yönetimi, olaylı Beşiktaş maçında yaşananların ardından bir basın toplantısı düzenledi.



KUMPAS VAR

2005 yılından beri statlardaki küfre karşı en çok ben ve yönetici arkadaşlarım mücadele ediyor. Cumhurbaşkanının söylediği gibi bu olaylarda kumpas vardır. Passolig'den 300 tane yeni kart alındığı ve maça girildiği tespit edildi.





AZİZ YILDIRIM'DAN 24 HAZİRAN UYARISI:

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ terör örgütünün 24 Haziran seçimlerini hedef alarak statlarda çıkarabileceği olaylara karşı uyarıda bulundu.

."Kumpas devam ediyor. FETÖ, 24 Haziran seçimlerinden dolayı her statta yeni olaylar yapabilir. Hepimizin uyanık olması lazım, bu ülke hepimizin."

ALGI ANLAMINDA GENİŞLETMEK YANLIŞTIR​

"Yok koltuk atıldı, şu atıldı, bu atıldı... Peruk atılmıştır, para atılmıştır, çakmak atılmıştır. Bunun dışında olayı algı anlamında genişletmek yanlıştır."

"Tolga Zengin'in annesi vefat ettiğinde bu tribünler onun için tezahürat yaptı, unutmasın. Fenerbahçe tribünleri ona 'Allah rahmet eylesin' dedi. Herkes dua etmeli ve şükretmeli, o stattaki bütün seyirciler aşağıya inmedi. O tahrikle daha vahim olaylar olabilirdi."