

Rıdvan Dilmen, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in maçtan önce yaptığı, "Aleyhimize hatalar olursa reaksiyon gösteririz" açıklamalarının hakemleri baskı altına aldığını iddia etmişti.

Rıdvan Dilmen'in bu sözleri üzerine Galatasaray Kongre Üyesi Fatih Altaylı televizyon programında Rıdvan Dilmen'e 'şeytan' ve 'ulan' diye hitap etmesi ortalığı karıştırdı.