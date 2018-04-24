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'den sert cevap "Provokatörler bunlar işte"

SABAH Spor'un usta yazarı , Kongre Üyesi Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik hakaret içeren sözlerine sert cevap verdi


, Başkanı Mustafa Cengiz'in maçtan önce yaptığı, "Aleyhimize hatalar olursa reaksiyon gösteririz" açıklamalarının hakemleri baskı altına aldığını iddia etmişti.

Rıdvan Dilmen'in bu sözleri üzerine Galatasaray Kongre Üyesi Fatih Altaylı televizyon programında Rıdvan Dilmen'e 'şeytan' ve 'ulan' diye hitap etmesi ortalığı karıştırdı.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 19:59
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