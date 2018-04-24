Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları:

"Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze temas etmesiyle başlıyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga'yı bu hareketi başlatması için teşvik ediyor. O taraftarla Tolga arasında bir kavga başlıyor ve olaylar yaşanıyor."

"Bizce olay çok açık. Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş, maç tatil edilmeden sahayı terk etmiştir. Gökhan Gönül sonradan olayı fark edip oyuncuları uyarmıştır."

"Otto Baric olayı emsal alınırsa, Beşiktaş sahayı terk ettiği için 3-0 hükmen galip sayılmalıyız."