;
Yol Durumu
  1. Japon yıldız Süper Lig yolunda!

Yönetimi'nden ve 'la ilgili olay açıklamalar

Başkanı ve , derbisinde yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenliyor. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Yönetiminden Şenol Güneş ve Beşiktaşla ilgili olay açıklamalar

Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları:

"Olay tamamen 'in bir taraftarla göz göze temas etmesiyle başlıyor. , Tolga'yı bu hareketi başlatması için teşvik ediyor. O taraftarla Tolga arasında bir kavga başlıyor ve olaylar yaşanıyor."

"Bizce olay çok açık. lı futbolcular ve , maç tatil edilmeden sahayı terk etmiştir. sonradan olayı fark edip oyuncuları uyarmıştır."

"Otto Baric olayı emsal alınırsa, Beşiktaş sahayı terk ettiği için 3-0 hükmen galip sayılmalıyız."

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 24 Nisan 2018, Salı 14:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar