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'den için 200 milyon euro

, 'un Mısırlı yıldızı için kesenin ağzını açıyor. Don Balon'da yer alan habere göre Real Madrid Başkanı , Mısırlı yıldız için İngiliz kulübüne 200 milyon euro ödemeye hazır!



Sezon başında Roma'dan olduğu 'da mükemmel bir performans sergileyen ve rekorları alt üst eden için dev bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 18:30
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