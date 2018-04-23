Sezon başında Roma'dan transfer olduğu Liverpool'da mükemmel bir performans sergileyen ve rekorları alt üst eden Mohamed Salah için dev bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Real Madrid'den Mohamed Salah için 200 milyon euro
Real Madrid, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için kesenin ağzını açıyor. Don Balon'da yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mısırlı yıldız için İngiliz kulübüne 200 milyon euro ödemeye hazır!
Etiketler: Real Madrid , Florentino Perez , Premier Lig , Mohamed Salah , Liverpool , transfer , Barcelona
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