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  1. Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Şenol Güneş hakkında bomba yorumlar

Olaylı derbide gözaltı sayısı 31'e yükseldi

- arasında oynanan derbide çıkan olaylar nedeniyle 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

Olaylı derbide gözaltı sayısı 31e yükseldi

Tatil edilen - maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü 'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor..

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 14:15
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