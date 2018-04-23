Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor..
Olaylı derbide gözaltı sayısı 31'e yükseldi
Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan derbide çıkan olaylar nedeniyle 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.
Etiketler: Şenol Güneş , Fenerbahçe , Beşiktaş
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