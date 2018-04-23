Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, olaylar yaşandığı esnada saha kenarında muz yerken görüntülenmişti.
Hasan Ali Kaldırım'dan muz açıklaması!
Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, olaylar yaşandığı esnada saha kenarında muz yerken görüntülenmişti.
Etiketler: Hasan Ali Kaldırım , Türkiye Kupası , Beşiktaş
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