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  1. Rıdvan Dilmen Beşiktaş-Yeni Malatayaspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'dan 'e 4 yıllık imza teklifi


Galatasaray 'in isteğini yönetim gerçekleştiriyor... maçından sonra, Aytemiz Alanya karşısında da oyuna sonradan girip attığı golle Galatasaray'a şampiyonluk yolunu açan , hem Cim-Bom'un hem de kendi geleceğini kurtardı. Sarı-kırmızılılar, bir sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla, yeni mukavele yapacak, yıllık ücreti de artırılacak.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 10:29
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