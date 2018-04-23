Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteğini yönetim gerçekleştiriyor...Atiker Konyaspor maçından sonra, Aytemiz Alanya karşısında da oyuna sonradan girip attığı golle Galatasaray'a şampiyonluk yolunu açan Sinan Gümüş, hem Cim-Bom'un hem de kendi geleceğini kurtardı. Sarı-kırmızılılar, bir sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla, yeni mukavele yapacak, yıllık ücreti de artırılacak.
Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteğini yönetim gerçekleştiriyor...Atiker Konyaspor maçından sonra, Aytemiz Alanya karşısında da oyuna sonradan girip attığı golle Galatasaray'a şampiyonluk yolunu açan Sinan Gümüş, hem Cim-Bom'un hem de kendi geleceğini kurtardı. Sarı-kırmızılılar, bir sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla, yeni mukavele yapacak, yıllık ücreti de artırılacak.
Etiketler: Sinan Gümüş , Teknik Direktörü , Fatih Terim , Atiker Konyaspor , Karabük , türk telekom
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.