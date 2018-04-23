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'da şok! O da sezonu kapattı

'da sol alt adalesinde sakatlığı bulunan sol bek de kaptan Onur Kıvrak'tan sonra sezonu kapattı.

Trabzonsporda şok! O da sezonu kapattı

Geçen hafta dizinden sakatlanan Onur Kıvrak sezonu kapatmıştı. Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan 'nin de sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği ve sezonu kapattığı belirtildi.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 12:17
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