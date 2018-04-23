Geçen hafta dizinden sakatlanan Onur Kıvrak sezonu kapatmıştı. Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kamil Ahmet Çörekçi'nin de sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği ve sezonu kapattığı belirtildi.
Trabzonspor'da şok! O da sezonu kapattı
Trabzonspor'da sol alt adalesinde sakatlığı bulunan sol bek Kamil Ahmet Çörekçi de kaptan Onur Kıvrak'tan sonra sezonu kapattı.
Etiketler: Trabzonspor , Kamil Ahmet Çörekçi
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