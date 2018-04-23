

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 62'ye yükseltti ve gelecek hafta karşılaşacağı Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: