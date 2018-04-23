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- maçını değerlendirdi


Spor Toto 'in 30. haftasında Evkur 'u 3-1 mağlup eden , puanını 62'ye yükseltti ve gelecek hafta karşılaşacağı 'ı takibini sürdürdü. Futbol yorumcusu , Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 10:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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muratt_799 muratt_799

falcı mübarek

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hayır0
cevapla 23.04.2018 14:25
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