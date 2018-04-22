Olaylı derbide hakem üzerine düşen vazifeleri doğru işletti. Çağırdı konuştu, bir kez daha konuştu ve bir hakkı kaldı. Karşı köşede bir kez daha yabancı madde atıldı. Gitti, geldi Mete Kalkavan ama olmadı.
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fenerbahçe - Beşiktaş maçında neler yaşandı?
Etiketler: Erman Toroğlu , Fenerbahçe , Beşiktaş
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