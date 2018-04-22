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'ndan flaş sözler! - maçında neler yaşandı?


Olaylı derbide hakem üzerine düşen vazifeleri doğru işletti. Çağırdı konuştu, bir kez daha konuştu ve bir hakkı kaldı. Karşı köşede bir kez daha yabancı madde atıldı. Gitti, geldi Mete Kalkavan ama olmadı.

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  • 22 Nisan 2018, Pazar 13:27
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