Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e iki yıllığına kiralanan Arda Turan hakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.
Barcelona’dan Arda Turan için Çin planı
Barcelona Kulübü’nün, 2.5 yıllığına Başakşehir’e kiralık olarak gönderdiği Arda Turan’ı sezon sonunda Çin kulüplerine satmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e iki yıllığına kiralanan Arda Turan hakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.
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